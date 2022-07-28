Шойгу обрел нового заместителя

Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны РФ – начальником главного военно-политического управления ВС России. До своего нового назначения генерал занимал должность начальника главного управления кадров Минобороны.

Указ был подписан 28 июля и опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно информации на сайте Минобороны, Виктор Горемыкин родился 4 февраля 1959 года в Подмосковье. В 1980 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1994-м – Академию Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, в 2001-м – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 2000 года проходил службу в Главном управлении кадров Министерства обороны Российской Федерации. Пост начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ занимал с апреля 2009 года.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Горемыкину присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

Москва, Наталья Петрова

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