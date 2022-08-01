Получено 60 отказов: страны Запада не хотят выдавать России преступников

Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин сообщил, что Москва с марта получила от западных стран почти 60 отказов в выдаче преступников – из них почти половина связана с политическими мотивами.

«Ряд государств официально прекратил сотрудничество с нами в вопросах выдачи преступников в Россию и в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам», – заявил представитель МИД РФ в интервью РИА «Новости». Согласно озвученным им данным, за первые два месяца текущего года российская сторона получила от западных стран четыре отказа в выдаче, которые связаны с объективными причинами. При этом с марта по июнь было получено 60 отказов, «из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам», – рассказал Тарабрин.

Дипломат указал, что подобные действия наносят ущерб совместным усилиям международного сообщества в противодействии и профилактике преступности. «Единственный, кто будет в выигрыше от таких недальновидных и непродуманных шагов, – это криминал», – заключил он.

Ранее сообщалось, что Испания выдала России бывшую сотрудницу одного из тюменских банков Инессу Бранденбург, которая проходит обвиняемой в деле о хищении более 560 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

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