Испанские власти отправили в Россию обвиняемую в хищении 560 млн из тюменского банка

Из Испании в Россию экстрадирована Инесса Бранденбург – обвиняемая в деле о хищении 560 млн рублей из Сибирского банка реконструкции и развития Тюмени. Кражу группа лиц, в которую входила женщина, совершила в 2018 году, троих фигурантов уже осудили.

Г-жу Брандербург несколько лет назад объявили в международный розыск. В сентябре 2021 году её задержали в Испании. Сегодня в аэропорту Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, – рассказали в пресс-службе МВД РФ. Г-жу Брандербург доставили в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН.

Инессу Бранденбург обвиняют в преступлении, которое описано в ч. 4 ст. 158 УК РФ.

В прокуратуре Тюменской области подробно описывали фабулу преступления. Кражу совершили в январе 2018 года.

По версии следствия, совладелец и одновременно председатель правления Сибирского банка реконструкции и развития Григорий Романюта (до сих пор в розыске) создал организованную преступную группу для хищения денег из кассы банка.

Инесса Брандебург, по материалам дела, была внедрена, т.е. специально принята на должность заместителя председателя правления банка. В день хищения она была назначена и.о. предправления банка, так как сам Романюта улетел в Москву, якобы, для подготовки сделки продажи банка.

В деле есть подробность: 31 января должна была начаться проверка ЦБ, которую Сибирский банк реконструкции и развития не прошёл бы.

«26 января и.о.председателя правления после 20 часов в результате административного давления получила от кассира ключ от хранилища (сейфа), а её саму удалила из банка. Оставшись одна в кассовом помещении, аферистка закрыла тканью камеру видеонаблюдения, забрала из хранилища 561 млн. рублей, положив вместо них канцелярские товары. Деньги в девяти спортивных сумках были вынесены сообщником-оренбуржцем», – говорилось в сообщении прокуратуры. .

«Из похищенных средств той же ночью около 350 млн в Тюмени забрал неустановленный мужчина для Романюты. Около 100 млн рублей взяла себе иркутянка (Бранденбург – прим.ред), которая в ночь на 27 января (00:30) на заранее арендованном для неё за 1,1 млн рублей самолёте ЯК-40 улетела в Москву. Остальная сумма была поделена между другими участниками группы согласно их роли», – уточняли в инстанции.

В феврале у банка была отозвана лицензия, а в марте 2018 года он признан банкротом.

Тюмень, Наталья Ефремова

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