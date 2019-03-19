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Вторник, 19 марта 2019, 12:54 мск

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Стал известен тюремный срок для организатора грандиозного ограбления СБРР

Фото Pixabay

Тюменский областной суд ужесточил наказание для организатора ограбления Сибирского банка реконструкции и развития – москвича Дмитрия Мануилова. За то, что из сейфа банка были украдены 561 мнл рублей, мужчине придется провести за решеткой всего на 12 месяцев больше – не три, а четыре года.

Напомним, дерзкое преступление было совершено в Тюмени 26 января 2018 года. Совладелец и одновременно председатель Правления СБРР Григорий Романюта, который сейчас находится в розыске, совместно с Мануиловым создал ОПГ для хищения денег из кассы банка.

В состав группы вошли питерец Игорь Горбоносов, оренбуржец Сергей Кузнецов и жительница Иркутска Инесса Бранденбург (находится в розыске), которая была специально принята на должность зампреда Правления финансовой организации.

Иркутянка и оренбуржец вынесли из хранилища деньги в девяти сумках. Около 350 млн рублей для передачи их Романюте сразу же забрал неустановленный мужчина. После этого Романюта улетел в Барселону. Еще около 100 млн рублей взяла себе Брандербург. Женщина арендовала за 1,1 млн рублей самолет ЯК-40 вылетела из Тюмени в Москву, а затем в Берлин.

Полиции удалось задержать только Мануилова, Кузнецова и Горбоносова. Суд всем троим назначил по три года лишения свободы, но прокуратура Тюменской области посчитала это несправедливым.

Так, доля Мануилова от похищенного составила около 90 млн рублей, а Горбоносова и Кузнецова – 5 и 7 млн рублей соответственно. Кроме того, Мануилов наряду с Григорием Романютой являлся организатором преступления.

Надзорный орган подал апелляцию, которую сегодня удовлетворила судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда. В итоге Мануилову 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд уточнил сумму, подлежащую взысканию с осужденных в пользу банка. Она с учетом небольшого возмещения составила более 557 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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