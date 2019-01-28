Прокуратура требует изменить наказание для грабителя тюменского банка

Прокуратура В Тюмени прокуратура обжаловала приговор по делу о краже из Сибирского банка реконструкции и развития ее 560 млн рублей. Надзорный орган требует ужесточить наказание одному из банды воров.

Преступление было совершено в январе 2018 года. Совладелец и одновременно председатель правления СБРР Григорий Романюта (сейчас находится в розыске) совместно со своим знакомым из Москвы создал организованную преступную группу для хищения денег из кассы банка.

В состав группы вошли петербуржец и оренбуржец, а также жительница Иркутска (находится в розыске), которая была внедрена, т.е. специально принята на должность заместителя председателя правления банка.

Романюта и его сообщница организовали пополнение кассы банка из отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центробанка наличными денежными средствами под предлогом ожидаемого оттока клиентов в связи с понижением ставок.

Вечером 26 января 2018 года иркутянка забрала из хранилища более 561 млн рублей, положив вместо них канцелярские товары. Деньги в девяти спортивных сумках были вынесены оренбуржцем.

Около 350 млн рублей той же ночью забрал неустановленный мужчина для Романюты. Еще порядка 100 млн рублей взяла себе иркутянка, которая в ночь на 27 января на заранее арендованном за 1,1 млн рублей самолете ЯК-40 улетела в Москву.

«Трое обвиняемых в феврале 2018 года по решению суда были заключены под стражу. Романюта и его сообщница в феврале объявлены в международный розыск. Суд всем троим назначил три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорят в прокуратуре. Там посчитали несправедливым назначение москвичу и оренбуржцу одинакового наказания без учета роли каждого в совершении преступления и размера полученных денег.

Как следует из материалов уголовного дела, москвич в результате кражи получил около 90 млн рублей, а оренбуржец – 10 млн рублей и из них он должен был вернуть 3 млн рублей москвичу при встрече.

«Из похищенных средств москвич вернул только 1 млн рублей и это суд учел при назначении наказания. При этом супруга оренбуржца добровольно отдала украденные из банка 4 млн рублей, но суд при назначении наказания это во внимание не принял. Москвич наряду с Григорием Романютой является организатором преступления и у него более активная роль в совершении преступления, чем у оренбуржца. Кроме того, суд допустил ошибки в расчете гражданского иска», – пояснили в прокуратуре свою позицию.

В понедельник, 28 января, прокуратура Калининского округа Тюмени внесла апелляционное представление на приговор Калининского районного суда, который 18 января осудил москвича, петербуржца и оренбуржца по пп. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Надзорный орган потребовал ужесточить наказание москвичу и уточнить суммы, подлежащих взысканию в пользу банка.

Тюмень, служба информации

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