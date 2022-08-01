Киев потребовал у Москвы треть зарубежного имущества бывшего СССР

Россия должна вернуть Украине как минимум треть зарубежного имущества бывшего СССР, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко. Это имущество получено РФ вместе с долгами Советского Союза.

Дипломат признал, что Россия взяла на себя все долги СССР с условием получения зарубежного имущества Союза. Пристайко подчеркнул, что Киев согласился с подобными действиями, но не ратифицировал документы.

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – цитирует дипломата «Лига.нет».

Как сообщал «Новый День», Киев готовит иск для истребования 17 объектов недвижимости на территории Великобритании, находящихся в собственности Москвы. Украина намерена потребовать передать ей недвижимости напрямую или средства от продажи зданий.

Киев, Наталья Рязанова

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