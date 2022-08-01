Новая Зеландия ввела санкции против ВС РФ и оборонных структур

Власти Новой Зеландии утвердили новые антироссийские санкции. Под ограничения попали Вооруженные Силы РФ и ВПК, рассказала пресс-служба министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махуты..
«Сегодня мы ввели санкции в отношении войск вооруженных сил, в том числе в отношении оборонных структур, которые отвечают за поставку оружия и военного оборудования», – цитирует заявление РИА Новости.
В черный список внесены РЖД, страховщик «Согаз», компании, проводящие исследования и испытания, производящие военную технику для ВС России.
Новая Зеландия поддержала ужесточение санкционного режима против России после начала военной спецоперации на Украине. Кроме прочего, под ограничения попали 170 российских сенаторов и шесть структур из российского оборонного сектора.
Веллингтон, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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