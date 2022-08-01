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Понедельник, 1 августа 2022, 16:54 мск

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«Готовы к оперативным переговорам»: Байден хочет обсудить с РФ новую систему контроля над вооружением

Фото: страница Белого дома в соцсети

Вашингтон готов обсудить с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году. Об этом заявил президент США Джо Байден. Каких-либо дополнительных условий Москве он не выдвигает.

«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, когда срок его действия истечет в 2026 году», – приводит слова американского президента Белый дом.

Байден заявил, что ждет от России демонстрации готовности возобновить работу с США по контролю над ядерными вооружениями. «Для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать», – подчеркнул он. При этом американский президент не преминул в очередной раз обвинить Россию в «нарушении мира в Европе» из-за проведения спецоперации и «посягательстве на фундаментальные принципы международного порядка».

Президент США полагает, что в обсуждении новой системы контроля за вооружениями должен участвовать Китай.

«Китай также несет ответственность как государство, обладающее ядерным оружием, в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и член «ядерной пятерки» за участие в переговорах, которые снизят риск просчетов и устранят дестабилизирующую военную динамику», – заявил Байден. По его мнению, нНи для одной из наших стран, ни для всего мира нет никакой выгоды сопротивляться существенному участию в вопросах контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия».

Ранее, в июне в Вашингтоне заявили о желании США продлить договор СНВ-3 после 2026 года. В ответ посол России в США Анатолий Антонов предложил американской администрации начать переговоры по новому договору на замену СНВ-3.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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