В Латвии экс-депутат арестован за поддержку СВО

Бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова уличили в публичной поддержке специальной военной операции России на Украине. Суд разрешил арестовать его за действия в интересах России, сообщает агентство LETA.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала Панкратова 30 июля, а 1 августа суд взял его под стражу.

«Расследование начато 29 июля по статьям о публичном прославлении и оправдании преступлений против мира, а также нарушении санкций, установленных Европейским союзом», – говорится в сообщении.

По данным агентства, бывший депутат оправдывал СВО на нескольких российских ресурсах, распространял «дезинформацию о Латвии и ее союзных странах с целью их дискредитации». А также якобы сотрудничал с человеком, включенным в санкционный список ЕС.

После начала СВО власти Литвы приравняли георгиевскую ленточку и букву «Z» к нацистским и коммунистическим символам. В Чехии возбуждено более 50 уголовных дел за «одобрение российской агрессии на Украине».

Рига, Наталья Рязанова

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