СМИ: Grand Hyatt в Тайбэе подготовил этаж для команды Пелоси

Команда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси забронировала целый этаж в отеле Grand Hyatt в Тайбэе. Ожидается, что там политики проведет ночь и время перед встречей с руководством Тайваня, передает телеканал TVBS.

Работники отеля готовят для американской делегации 48 комнат. У службы безопасности большой опыт в организации мероприятий с американскими дипломатами, отмечает телеканал.

Прибытие Ненси Пелоси на Тайвань ожидается сегодня в 22:20 по местному времени. Днем 3 августа она может встретиться с главой тайваньской администрации Цай Инвэнем и членами комитета по иностранным делам Законодательного Юаня, непризнанного КНР.

Борт недавно повернул в сторону Тайваня, следует из данных Flightradar. За движением самолета Пелоси следят около 300 тыс. человек. Перед публикацией новости сайт Flightradar перестал открываться.

Официальные лица заявили, что азиатское турне Пелоси будет включать остановки в Сингапуре, Японии, Южной Корее и Малайзии. Ранее конгрессвумен намеревалась посетить Тайвань, за что Китай пригрозил Штатам серьезным ответом вплоть до вступления в дело военных.

Пекин запретил импорт ряда продуктов из Тайваня, что посчитали ответом на подготовку Тайбэя к визиту Пелоси. В связи с этим представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула способность Вашингтона развязывать конфликты, а не разрешать их.

Тайбэй, Наталья Рязанова

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