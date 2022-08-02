Захарова: Вашингтон несет миру дестабилизацию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила особую способность США к разжиганию конфликтов. Так дипломат отреагировала на введенные Китаем санкции в отношении Тайваня за вероятный визит на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Вашингтон несет миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее днем власти Китая приостановили импорт ряда продовольственных товаров Тайваня. В черный список попали производители чайных листьев, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей, а также около 700 рыболовных судов, передает Центральное информационное агентство Тайваня.

Официально, причиной приостановки импорта стало несоблюдение бизнесом новой системы таможенного оформления. Но вывезти продукцию не смог и ряд компаний, правильно оформивших документы. Специалисты связали принятые Китаем меры с вероятным визитом Нэнси Пелоси, к которому активно готовятся в Тайбэе.

Напомним, МИД КНР предупредил, что армия примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, если спикер Нэнси Пелоси нанесет визит на Тайвань.

Москва, Наталья Рязанова

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