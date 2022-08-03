Китай прекратил поставки песка на Тайвань

Китай перестал поставлять Тайваню песок, заявило министерство коммерции КНР.

«Принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа», – говорится в сообщении на сайте министерства.

Накануне Пекин приостановил импорт ряда продовольственных товаров из Тайбэя. В черный список попали производители чайных листьев, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей, а также около 700 рыболовных судов. Принятые меры связали с активной подготовкой Тайбэя к визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Конгрессвумен прибыла на Тайвань вечером 2 августа, а утром встретилась с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Нэнси Пелоси назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Китай заявил протест и призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны.

Пекин, Наталья Рязанова

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