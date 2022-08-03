Лавров назвал демонстрацией безнаказанности визит Пелоси на Тайвань

Вашингтон пытается доказать свою безнаказанность визитом спикера палаты представителей США, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его мнению, Штаты проводят ту же линию на Украине.

«Это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации. Это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность. Иного я не вижу резона создавать такой раздражитель практически на ровном месте», – приводят слова министра «Известия».

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань накануне вечером вопреки предупреждениям Китая. Китайский МИД выразил протест в связи с действиями конгрессвумен. МИД РФ назвал визит Пелоси как «провокацию в духе агрессивной линии США» на всестороннее сдерживание Китая.

Москва, Наталья Рязанова

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