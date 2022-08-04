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Четверг, 4 августа 2022, 08:25 мск

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Боррель оценил визит Пелоси на Тайвань

Жозеп Боррель, фото: flipboard.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал нормальным визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Еврочиновник не увидел оснований для резкой реакции Китая.

«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», – написал Боррель на своей странице в сервисе микроблогов.

Пелоси назвала свой визит на Тайвань знаком непоколебимой поддержки острова со стороны США. Власти Китая заявили протест поездке конгрессвумен, а МИД России назвал ее явной провокацией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что визитом Пелоси США показали «стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и вседозволенность».

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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