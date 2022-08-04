Боррель оценил визит Пелоси на Тайвань

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал нормальным визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Еврочиновник не увидел оснований для резкой реакции Китая.

«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», – написал Боррель на своей странице в сервисе микроблогов.

Пелоси назвала свой визит на Тайвань знаком непоколебимой поддержки острова со стороны США. Власти Китая заявили протест поездке конгрессвумен, а МИД России назвал ее явной провокацией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что визитом Пелоси США показали «стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и вседозволенность».

Брюссель, Наталья Рязанова

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