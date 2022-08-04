Зеленский намерен призвать Си Цзиньпина повлиять на СВО

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Украинский лидер намерен просить Пекин повлиять на Москву в части проведения специальной военной операции.

Лидеры Украины и КНР говорили около года назад, и Си Цзиньпин тепло отзывался о двусторонних связях. Зеленский отметил, что такая «мощная экономика» как Китай «может повлиять на Россию политически и экономически».

«Я бы хотел поговорить напрямую. У нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно. Мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации», – сказал президент Украины в интервью South China Morning Post.

По мнению Зеленского, Россия может ощутить свою полную изоляцию без связи с китайским рынком. Он признал, что понимает желание Пекина сохранить «сбалансированное» отношение к ситуации на Украине. Но надеется, что Китай и «весь мир» помогут восстанавливать инфраструктуру на Украине после окончания конфликта.

Пекин не единожды отмечал, что действия США и НАТО привели к началу СВО России в феврале 2022 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поддержку России по ситуации на Украине. Позицию Пекина в Вашингтоне назвали серьезным вызовом международному порядку.

Киев, Наталья Рязанова

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