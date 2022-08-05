Ван И назвал «макулатурой» заявление G7 по Тайваню

Министр иностранных дел КНР Ван И назвал макулатурой заявление стран «Группы семи» по ситуации на Тайване в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. По его мнению, в документе перепутаны правильное и неправильное, черное и белое.

«Я считаю, что это так называемое заявление не более чем листок бесполезной макулатуры. Разве не является абсурдным, что нарушителя выгораживают, а защитника обвиняют? Невмешательство во внутренние дела – это основополагающий принцип поддержания мира и стабильности», – приводит слова министра Центральное телевидение Китая (CCTV).

Ван И напомнил официальную позицию ООН, признающую Тайвань неотделимой частью КНР. И призвал страны региона сплотиться «перед лицом любого гегемона, запугивающего регион».

«Суверенитет и независимость Китая и других стран были завоеваны их народами в кровопролитных сражениях и недопустимо, чтобы на них снова посягали», – цитирует главу МИД КНР «Синьхуа».

Вопреки предупреждениям Китая Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа и покинула его на следующий день. Пекин приостановил экспорт песка в Тайбэй и импорт ряда продуктов с острова, а китайские военные начали учения в окрестностях Тайваня. Страны G7 выразили озабоченность в связи с учениями и заявили, что действия Китая могут привести к эскалации ситуации.

Москва, Наталья Рязанова

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