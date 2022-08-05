российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 августа 2022, 10:58 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Блинкен посчитал провокацией реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань

Энтони Блинкен, фото: МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал чрезмерной реакцию Китая на визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси. Дипломат назвал «вопиющей провокацией» ответные действия Пекина.

По мнению Блинкена, с помощью военных учений в Тайваньском проливе Китай стремился запугать Тайвань и соседние страны, сообщает Reuters.

Напомним, глава МИД Китая Ван И заявил, что в осуждающем действия Пекина заявлении стран «Группы семи» по ситуации на Тайване перепутаны правильное и неправильное, черное и белое.

МИД РФ оценил тайваньскую поездку Пелоси как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание Китая.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Китай, США,