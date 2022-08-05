Блинкен посчитал провокацией реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань

Госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал чрезмерной реакцию Китая на визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси. Дипломат назвал «вопиющей провокацией» ответные действия Пекина.
По мнению Блинкена, с помощью военных учений в Тайваньском проливе Китай стремился запугать Тайвань и соседние страны, сообщает Reuters.
Напомним, глава МИД Китая Ван И заявил, что в осуждающем действия Пекина заявлении стран «Группы семи» по ситуации на Тайване перепутаны правильное и неправильное, черное и белое.
МИД РФ оценил тайваньскую поездку Пелоси как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание Китая.
Вашингтон, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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