Ответная мера: МИД России сообщил о высылке 14 болгарских дипломатов

Россия высылает 14 болгарских дипломатов. Об этом заявил МИД России. Эта мера стала ответом на решение болгарской стороны о высылке 70 российских сотрудников загранучреждений и о введении квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии.

Сегодня, 5 августа, в российское внешнеполитическое ведомство был приглашен посол Болгарии в РФ Анастас Крыстин, где ему вручили ноту об объявлении персонами нон грата и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России, говорится в сообщении МИД.

На Смоленской области назвали демарш болгарской стороны недружественным и контропродуктивным шагом.

«Считаем, что подобные действия не только наносят существенный урон традиционным связям между нашими странами, ущемляют права соотечественников, лишившихся доступа к консульскому обслуживанию, но и свидетельствуют о дальнейшей деградации коллективного Запада, готового жертвовать интересами партнеров, лишь бы навредить России. Безоговорочное следование официальной Софией этой деструктивной линии вызывает сожаление», – заявили в МИД РФ.

Напомним, 28 июня Болгария объявила персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России, уличенных в якобы «шпионаже». В российском посольстве потребовали от МИД Болгарии отменить это решение. Там назвали его «беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом, который подрывает основу российско-болгарских отношений». В ответ тогдашний и.о. премьер-министра Кирил Петков заявил, что не изменит своего решения.

Москва, Наталья Петрова

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