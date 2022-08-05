Глава разведки Турции сопровождает Эрдогана на встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Главу турецкого государства сопровождает начальник национальной разведки Хакан Фидан, передает агентство Anadolu.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению президента РФ Владимира Путина вылетел в Сочи, в Россию, на частном самолете «ТУР» в 13:00», – говорится в сообщении.

В турецкую делегацию также входят главы Минфина Нуреддин Небати и МИД Мевлют Чавушоглу, министр нацобороны Хулуси Акар, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Владимир Путин уже прибыл в Сочи для встречи в турецким коллегой. Планируется, что главы государств пообщаются за закрытыми дверями, а после к ним присоединятся члены делегаций.

Аналитики отметили, что Турция – сложный партнер, который вошел в новую форму международных отношений с Россией.

Анкара, Наталья Рязанова

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