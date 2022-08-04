Новая форма мировых отношений: дипломат оценил риски и перспективы переговоров Путина с Эрдоганом

России и ее партнерам, в том числе Турции, предстоит проделать большую работу, чтобы выработать новую сбалансированную систему международных отношений. При этом, в торгово-экономическом сотрудничестве российская сторона учитывает не все риски от непостоянства турецких партнеров. Такое мнение на пресс-конференции в Москве высказал заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов.

«Турция, и надо об этом открыто говорить, это страна сложная как партнер, подверженная иногда серьезным изменениям своей позиции. И когда мы обговариваем финансово-экономические условия строительства каких-то объектов в Турции, то вот эти дополнительные риски нужно принимать во внимание. На мой взгляд до сегодняшнего дня эти дополнительные риски нашими торгово-экономическими организациями во внимание не принимаются… Не стоит ли нам более осмотрительно строить наши торговые отношения с тем, чтоб в случае расторжения каких-то сделок, турецкая сторона по крайней мере также, а лучше процентов на 60 страдала больше, чем мы. Вот если такие будут соглашения, тогда степень их устойчивости будет выше. Пока я этого, к сожалению, не вижу», – подчеркнул Бакланов.

При этом дипломат обратил внимание, что нынешнее взаимодействие России с Турцией является новой формой международных отношений, которая позже станет нормой.

«Зона согласия и несогласия – это феномен с Турцией… Примерно треть приходится на зоны согласия, это торгово-экономические некоторые вещи, некоторые вопросы, не все, связанные с энергетической политикой – есть свои не афишируемые специфические черты. Треть – это где у нас сильно не сходятся, и мы это констатируем, тот же север Сирии. Ну и треть – все оставшееся. Думаю, что такая схема усложненная, непростая, это схема 21-го века и нам надо на турецком направлении ее отработать. Потому что отношения такие простые, как были в 20 веке, союзники, друзья – уже тогда это было не очень правда, зачастую, ну а теперь это вообще уходит в прошлое», – пояснил он.

«Российско-турецкое взаимодействие являет собой образец – не в том плане, что этому надо подражать, а в том плане, что это одно из первых направлений, где такая форма взаимодействия усложненная и неоднозначная, будет превалировать», – полагает посол.

Также Бакланов отметил еще один важный аспект нынешних переговоров, который связан с уходом от однополярного мироустройства.

«Турецкая сторона не скрывает, что она идет вперед, что она должна быть первой на Ближнем Востоке, а почему бы нет. И одновременно другое, они говорят, ну раз все констатируют, что нужен новый международный порядок, ну тогда давайте этот международный порядок по-современному сделаем, с тем, что страны, которые по тому порядку, который был в 1945 году, который частично был видоизменен в 1975 году, давайте его подредактируем – «мы в тот период не успели там присутствовать, а теперь можем», – констатировал он.

«Мы (Россия) до самого последнего времени конечно же были против модификаций послевоенной структуры, потому что любая новая будет хуже, чем старая, мы уже не займем в этой структуре то место – ведущее среди «пятерки», которое было, поэтому мы не очень склонны были это вести. Сейчас ситуация резко меняется, новая раскладка сил. И в Сочи, где пройдет встреча, от нашего руководства конечно турки ждут ответа на тот вопрос, который они поставили уже давно, несколько лет назад, а теперь тем более они это ставят – в новой раскладке международной ситуации каково будет наше место, вы нас будете поддерживать, если мы будем претендовать на более высокое место в Совете безопасности и так далее? Конечно стороны не очень это афишируют, но этот вопрос существует», – отметил дипломат.

В этой связи он подчеркнул, что предложенный вектор на построение многополярного мира сегодня требует детализации и доработки, в том числе, и на предстоящих в Сочи переговорах.

«Мы не смогли реанимировать 45-й год в нынешних условиях. Вместо этого мы пропагандируем многополярную систему. Концепция эта очень слабая, она плохо была проработана. Она выдвинута была в определенных условиях, когда нужно было выдвинуть что-то в противовес совершенно нас и весь мир не устраивающему однополярному миру. Нужно совместными усилиями, включая и турок тоже, продумать более сбалансированную систему», – заключил Бакланов.

5 августа в Сочи президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры, на которых планируется обсудить энергетику и расширение торгово-экономических связей. Также планируется продолжить обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Москва, Мария Соколова

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