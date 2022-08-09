ФБР взломало сейф Трампа в поисках документов из Белого дома

Сотрудники ФБР взломали сейф в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и изъяли его содержимое. Бывший президент США Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис осудили действия федеральных агентов.

Порядка 100 агентов проводили обыск в поместье Трампа. Владельца не было, но в доме находились его друзья, для которых появление ФБР стало полной неожиданностью. Очевидец сравнил происходящее с сюжетом боевика, пишет New York Post.

Трамп возмутился, что его дома подвергся «налету и оккупации».

«Ничего подобного никогда раньше не случалось с президентом Соединенных Штатов. После работы и сотрудничества с соответствующими органами этот необъявленный налет на мой дом не был необходимым или уместным», – написал бывший глава государства в социальной сети Truth Social.

Губернатор Флориды Рон Десантис обвинил действующее руководство страны в использовании ФБР для подавления оппонентов.

«Обыски в Мар-а-Лаго – это эскалация и еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима, в то время как к таким людям, как Хантер Байден, просто боятся прикоснуться», – цитирует Десантиса портал Newsmax.

По данным New York Post, агенты искали в доме Трампа секретные документы из Белого дома, который экс-президент якобы прихватил, покидая резиденцию. Вынос засекреченных бумаг за пределы резиденции главы государства запрещен федеральным законом США.

Экс-президент США Дональд Трамп постоянно критикует работу действующего главы государства Джо Байдена. На митинге своих сторонников Трамп допустил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Джо Байден также намерен переизбраться несмотря на рекордной низкий уровень одобрения его работы простыми американцами.

Таллахасси, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»