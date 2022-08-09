США приближаются к опасной черте в противостоянии с Россией – посол Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов подверг критике решение Вашингона выделить Украине военную помощь еще на $1 млрд. Тем самым, считает он, американские власти «подливают масла в огонь» украинского кризиса. Это подтверждает, что Соединенные Штата не хотят содействовать мирному разрешению ситуации на Украине, а намерены максимально затянуть кризис, подчеркнул дипломат в своем комментарии в телеграм-канале дипмиссии.

Выделение на военную помощь Киеву дополнительно $1 млрд доказывает, что «США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса», – полагает Антонов.

По словам посла, заявления Вашингтона об усилении позиции за столом переговоров таким образом выглядят особенно циничными. «Неясно, как можно в принципе рассуждать о диалоге в условиях, когда единственная цель Соединенных Штатов – максимально затянуть конфликт», – указал дипломат.

Антонов считает, что США «все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии» с Россией.

«Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», – констатировал посол.

Антонов при этом обратил внимание на то, что «безудержная накачка» Украины вооружениями все чаще вызывает беспокойство в самих США». «Американские эксперты, обозреватели ведущих изданий и простые граждане задаются вопросом: сколько помощи доходит по назначению?» – сказал дипломат, упомянув про появление «множества свидетельств о мошеннических схемах при транспортировке вооружений».

«Это доказывает, что замалчивать неприглядные стороны военного содействия Киеву становится сложнее», – заключил он.

Накануне Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом $1 млрд. В него в том числе войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и передвижных ЗРК NASAMS.

Москва, Наталья Петрова

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