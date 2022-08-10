Американский дипломат подсчитал друзей России в НАТО

Несколько лидеров стран НАТО выстроили теплые отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил президент Чикагского совета по глобальным вопросам, экс-постпред США в Совете Организации НАТО Иво Даалдер.

В числе первых он назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который недавно встречался с Путиным в Сочи. Лидеры провели переговоры, итогом которых стала договоренность перевести в рубли оплату за российский газ.

«Эрдоган вряд ли единственный лидер НАТО, у которого установились теплые отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони несколько лет назад или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня», – написал дипломат в материале для Politico.

Иво Даалдер отметил, что Эрдоган стал единственным лидером в НАТО, кто предпочел российские зенитные ракеты западному оборудованию, совместимому с натовской системой безопасности. А после начала российской военной операции Турция отказалась поддержать санкции против России.

Но Анкара остается важным стратегическим союзником НАТО благодаря пограничному положению между мусульманским и христианским мирами, дипломатическим успехам в организации переговоров с Киевом и Москвой.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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