WP: ФБР искало у Трампа документы о ядерном оружии

Предметом обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа были не просто бумаги из Белого дома, но документы о ядерном оружии, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Секретные документы, связанные с ядерным оружием, были среди предметов, которые искали в имении Трампа», – говорится в публикации.

Источники не уточнили, касались документы ядерного запаса Штатов ил како-либо другой страны. Также не сообщается, нашли ли агенты ФБР эти бумаги с грифом «секретно» среди изъятых в доме бывшего главы государства.

Как сообщал «Новый День», порядка 100 федеральных агентов несколько часов обыскивали принадлежащее Трампу поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В итоге сотрудники взломали сейф и изъяли из него документы.

Конгрессмены США потребовали от директора ФБР Кристофера Рэя отчет об обыске в личной резиденции бывшего президента США, ставшего беспрецедентным событием.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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