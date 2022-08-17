Посольство РФ направило МИД Армении ноту из-за обвинений во взрыве рынка

Посольство РФ в Армении направило в армянское министерство иностранных дел ноту из-за ложных обвинений в причастности к происшествию на рынке «Сурмалу». В дипмиссии информационные нападки на Россию назвали провокацией ради ухудшения армяно-российских отношений.

Напомним, 14 августа на оптовом рынке «Сурмалу» случился взрыв, повлекший сильный пожар. Предварительно, очаг возгорания был на складе пиротехники. В результате одно здание полностью разрушено, 16 человек погибли, более 60 пострадали. Пожарные боролись с огнем два дня. Утром 17 августа начался двухдневный траур по погибшим.

В российском посольстве возмутились «циничным вбросам» с ложными обвинениями о причастности к ЧП в адрес российских структур. В дипмиссии обвинения назвали кощунственными, а ситуацию в целом – провокацией против сотрудничества двух стран.

«Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии. Соответствующая нота направлена в МИД Республики Армения», – сообщили в пресс-службе посольства.

Дипмиссия напомнила, что российско-армянский центр гуманитарного реагирования с первых минут помогал в ликвидации последствий случившегося.

Ереван, Наталья Рязанова

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