«Ну не так они хороши» – Шойгу оценил применяемое на Украине оружие США

Глава Минобороны России Сергей Шойгу оценил качество используемого на Украине американского оружия. По его словам, российские специалисты внимательно изучают захваченную на Украине зарубежную технику и разрабатывают способы борьбы с ней. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы посмотрели те же самые гаубицы М777. Очень капризные, тяжело ремонтируются. На выставке показывать их можно, – приводит слова министра ТАСС. – Это хорошо, красиво, когда кругом чистота и порядок и удалена дорожная пыль. Но в боевых действиях она очень капризная».

Шойгу обратил внимание на то, что российские гаубицы, в отличие от американских, просты и в обслуживании, и в ремонте.

«То же самое касается Javelin, – продолжил он. – Ну не так они хороши, как, в общем, хотелось бы тем, кто их продает». Министр подчеркнул, что российские военные «научились с ними бороться». «Но у него (Javelin. – прим. ред.) дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего «Корнета», – указал глава Минобороны.

Шойгу также сообщил, что сейчас трофейным оружием занимается «и наша наука, и наша промышленность». «Смотрим с двух сторон. Первое – это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны – чем его можно поражать, его основные недостатки», – сказал министр.

Глава Минобороны отметил, что среди захваченного в зоне спецоперации американского оружия есть транспортируемая гаубица М-777, РСЗО HIMARS, переносные противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin, переносной ЗРК Stinger, а также стрелковое оружие и бронемашины. «Никаких неожиданностей там нет», – подчеркнул он.

Ранее Минобороны США сообщило о новых поставках вооружений и боеприпасов Украине.

Москва, Наталья Петрова

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