Почти 50% британцев-сторонников тори выбрали Джонсона вместо Трасс и Сунака

Почти половина (49%) опрошенных сторонников консервативной партии среди британцев готовы оставить на посту премьер-министра Бориса Джонсона, а не выбирать между действующими кандидатами. Аналитики отметили, что отставка Джонсона сильно повлияет на итоги выборов 2024 года для партии тори, пишет Daily Mail.

Избиратели-консерваторы признались в «угрызениях совести» по поводу отставки Джонсона. Почти половина из них хотела бы отменить его отставку, чтобы во главе британского правительства не встали министр иностранных дел Лиз Трасс или экс-министр финансов Риши Сунак.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон старался сохранить свой пост, но после добровольно отставки более 50 сотрудников правительства объявил об уходе. Ни один из кандидатов на его должность не согласился взять уходящего главу кабмина в свое будущее правительство.

Лиз Трасс пользуется большей поддержкой соратников по консервативной партии, как показал опрос в начале августа. Имя нового главы кабмина станет известно 5 сентября.

Лондон, Наталья Рязанова

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