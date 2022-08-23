Макрон: Нельзя проявлять слабость и идти с Россией на компромиссы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с Россией нужно действовать жестко и не идти с ней на компромиссы.

«Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства. Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса», – заявил он во вторник в ходе онлайн-саммита «Крымской платформы», организованного Киевом. Макрон подчеркнул, что «речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», передает Bloomberg.

Напомним, на прошлой неделе французский президент вновь позволил российскому коллеге Владимиру Путина после трехмесячного перерыва. В ходе разговора президент РФ предупредил Макрона об опасности ядерной катастрофы из-за регулярных обстрелов украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Москва, Наталья Петрова

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