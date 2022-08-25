Экс-депутат рады назвал кандидатов Запада на место Зеленского

Запад нашел кандидатов, способных заменить Владимира Зеленского в качестве украинского лидера, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Экс-парламентарий отметил, что президент Украины с каждым днем сильнее раздражает западных спонсоров.

«Становится все более очевидным, что Запад определился с кандидатурой на смену Зеленскому, который с каждым днем становится все более токсичным и вызывающим раздражение», – написал Кива в своем телеграм-канале.

По его мнению, Запад в дальнейшем может сделать ставку на главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного, мэра Киева Виталия Кличко, бывшего украинского президент Петра Порошенко, экс-главу МВД Арсена Авакова.

Илья Кива уверен, что Штаты еще весной задумались над планом «смены команд у власти». Они планируют, что преемника Зеленского поставят «у руля», чтобы контролировать западные территории страны.

Ранее шквал критики в отношении Владимира Зеленского объяснили поисками замены для действующего украинского лидера со стороны Вашингтона. Правозащитники, журналисты, американские конгрессмены обернулись против Зеленского, которого недавно сравнивали с Уинстоном Черчиллем.

При этом, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Украина перестала прогибаться» под западных лидеров. Европе и США всегда удавалось продвинуть свою политику «где-то лаской, где-то давлением, где-то угрозами», а теперь Киев требует к себе уважения, заявил министр.

Киев, Наталья Рязанова

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