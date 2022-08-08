Вашингтон ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Этим объясняется шкал критики, обрушившийся на лидера киевского режима, считает обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Против Зеленского обратились те, кто недавно восхвалял его мужество и называл вторым Уинстоном Черчиллем: журналисты, правозащитники, американские конгрессмены. Так, организация Amnesty International обнародовала доклад о военных преступлениях ВСУ, а позже еще раз подчеркнула, что все данные верны.

«Зеленского стали бранить и ругать те, кто так любил его совсем недавно. Внезапно оказалось, что на Украине все как-то не так. Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется», – говорится в статье.

Фотосессия четы Зеленских для журнала Vogue вызвала шквал недовольства у пользователей соцсетей. Президента Украины упрекали, что нашел время позировать перед камерами, когда украинцы продолжают гибнуть в конфликте.

В США подняли тему коррупции киевского режима и возмутились, что до 70% отправляемой Вашингтоном и союзниками военной помощи не доходит до пункта назначения. А британский телеканал Sky News прямо заявил, что образ Зеленского как «великого героя, «спасающего свой народ» от России – не соответствует действительности». Поскольку киевский режим и его покровители замалчивают ужасные вещи, что творятся при Зеленском с этническими русскими на востоке Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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