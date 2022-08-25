«Их всего полтора» – Медведев высказался о сценариях развития ситуации на Украине

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сценариев завершения конфликта на Украине только полтора.

«Аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту… Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада. На самом деле все это вранье чистой воды и демагогия для обработки электората. Все все понимают. Но отрабатывают роли. Сценариев всего полтора», – написал он в Telegram.

По его словам, при первом сценарии будут достигнуты все цели специальной военной операции, а Киев недвусмысленно признает ее итоги.

Второй сценарий предполагает осуществление военного переворота на Украине, а затем признание итогов СВО, отметил Медведев.

«Вот и все варианты. Tertium non datur! («третьего не дано» – прим.ред.)», – заключил он.

Накануне Медведев заявил, что Россия решила превентивно начать специальную военную операцию, так как не могла примириться с тем, что НАТО «расквартируется» на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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