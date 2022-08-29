Шольц призвал расширить ЕС и накрыть единой системой ПВО

Евросоюз нужно расширить, в том числе, путем принятия в него Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Новыми членами союза могут стать еще несколько стран, добавил политик.

«Я выступаю за расширение Европейского союза и включение государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе – и Грузии», – озвучил свою позицию Шольц во время выступления в Карлове университете в Праге. Выступление транслировалось на сайте правительства ФРГ.

Политик отметил, что сообща можно обеспечить лучшую защиту. Например, создать единую систему противовоздушной обороны. Она была бы более выгодна в плане стоимости и эффективности.

«Созданная совместными усилиями система была бы выигрышем с точки зрения безопасности для всей Европы», – пояснил Шольц.

Пока нет такого щита, а Украина не в ЕС, Германия продолжит поддерживать ее. В «ближайшие недели и месяцы» Киев получит от Берлина «суперсовременное оружие», сказал канцлер. В эту партии военной помощи войдут средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники.

Ранее Олаф Шольц назвал Украину страной ЕС даже без официального статуса, поскольку киевский режим обеспечивает «свободу, правовой плюрализм и демократию». В конце июня Украина официально получила статус страны – кандидата на вступление в состав ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон в конце июня также выступил за расширение ЕС. По его словам, в союз позовут все страны Европы, кроме Белоруссии и России.

Прага, Наталья Рязанова

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