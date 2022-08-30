Байден намерен продать Тайваню тактические ракеты на $1,1 млрд

Белый дом планирует сделку с оружием на $1,1 млрд с Тайванем. Они готовят запрос на одобрение продажи вооружений в Конгресс, пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

Администрация президента США Джо Байдена решила поделиться с Тайванем тактическими ракетами на фоне возросшей напряженности между островом и материковым Китаем. В поставку могут войти 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II и 100 ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder.

Рассмотрение заявки может затянуться из-за каникул в Конгрессе, но парламентарии скорее всего одобрят сделку, считает издание.

Напряженность между островной и материковой частями КНР увеличилась после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин был категорически против этой поездки, как и против визита группы конгрессменов, состоявшегося позже. КНР ввели санкции против ряда чиновников Тайваня, а также экономические ограничения в ответ на готовность Тайбэя принимать американских политиков.

Власти Тайваня запланировали увеличить оборонный бюджет на следующий год до рекордных 586,3 млрд тайваньских долларов (19,4 млрд долларов США). Поводом они назвали якобы растущую угрозу со стороны континентального Китая.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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