«Ситуация очень плохая»: Боррель оценил положение ВСУ на фронте и пообещал новую помощь Киеву

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил положение украинских военных в зоне боевых действий как «очень плохое». По его словам, Киев нуждается в новой военной помощи. Об этом Боррель заявил перед неформальной встречей министров обороны Евросоюза в Праге.

«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств», – цитирует главу внешнеполитической службы ЕС ТАСС. Боррель также сообщил, что министры также обсудят создание высокопоставленной миссии для подготовки личного состава ВСУ, чтобы «оказать более серьезную помощь Украине». При этом он уточнил, что в Евросоюзе обсуждали создание тренировочной миссии еще до начала боевых действий на Украине. По данным дипломатических источников, такая миссия может заработать к концу осени за пределами территории Украины.

Глава дипломатии ЕС также заявил, что окончательных решений на неформальном саммите министров обороны принято не будет. «Я рассчитываю на общую политическую договоренность. Позже нам предстоит проработать детали, процедуру, конкретные цели и задачи, а также задействованные ресурсы», – отметил он.

Добавим, что Боррель констатировал быстрое истощение военных запасов стран ЕС из-за выделения огромных объемов помощи Киеву. По его словам, на встрече в Праге министры рассмотрят возможность укрепления ОПК Евросоюза и наращивания совместных закупок.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее высказался о необходимости создания в ЕС единой системы противовоздушной обороны. По его мнению, она была бы «выигрышем с точки зрения безопасности для всей Европы» и более выгодна в плане стоимости.

Прага, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»