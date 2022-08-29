The Times: у Великобритании заканчиваются оружие и деньги для Украины

К концу года Великобритания не сможет помогать Украине деньгами или оружием, уверена газета The Times. Будущему премьер-министру придётся чётко расставить приоритеты в связи с иссякающими финансовыми ресурсами.

«У Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова, что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет к концу года», – сказал источник газеты в британском Министерстве обороны.

Премьер-министру, который встанет во главе правительства вместо Бориса Джонсона, придётся решить, стоит ли отправлять деньги Киеву, когда столько британцев просят помощи из-за высокой стоимости отопления и электроэнергии.

Ранее власти Германии признали дефицит вооружений в стране из-за отправки военной помощи Украине. Страдает оснащённость немецких войск, а все запасы со складов уже переправили в Киев. Берлин предупредил, что вопрос дальнейших военных поставок на Украину находится на «тонкой линии».

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»