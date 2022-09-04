Посол США Салливан покинул Москву для завершения карьеры в МИД

Американский посол в России Джон Салливан уехал из Москвы по завершении своей миссии, сообщила пресс-служба посольства США.

В дипмиссии добавили, что Салливан завершает работу не только в посольстве на территории России, но и карьеру в качестве государственного служащего.

«Посол США в РФ Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву. После отъезда он завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе», – говорится в заявлении.

Джон Салливан проработал послом в Москве неполные три года, его назначили в декабре 2019 года. Всего за карьеру он трудился в качестве заместителя госсекретаря США, занимал руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.

«До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд», – добавили в дипмиссии.

Напомним, Джон Салливан допустил взаимное закрытие дипмиссий США и России на территориях друг друга. Отношения между двумя странами еще больше обострились после начала специальной военной операции России на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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