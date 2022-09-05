В Кремле отреагировали на слова Кадырова о его возможной отставке

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о намерении уйти с поста руководителя республики.Как отметил пресс-секретарь президента РФ, эти сообщения пока «никак не материализовались», Кадыров продолжает руководить Чечней.
«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались», – заявил Песков (цитатп по RT).
Он добавил, что в Кремле исходят из того, что Кадыров продолжает руководство Чеченской республикой.
Накануне глава ЧР Рамзан Кадыров написал в своем Telegram, что «засиделся» на должности главы Чечни. Он счел, что «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», отметив, что является «долгожителем» среди действующих глав регионов России. «Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», – подытожил Кадыров.
Напомним, в конце августа Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать возможность поскорее закончить специальную военную операцию на Украине.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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