В Кремле отреагировали на слова Кадырова о его возможной отставке

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о намерении уйти с поста руководителя республики.Как отметил пресс-секретарь президента РФ, эти сообщения пока «никак не материализовались», Кадыров продолжает руководить Чечней.

«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались», – заявил Песков (цитатп по RT).

Он добавил, что в Кремле исходят из того, что Кадыров продолжает руководство Чеченской республикой.

Накануне глава ЧР Рамзан Кадыров написал в своем Telegram, что «засиделся» на должности главы Чечни. Он счел, что «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», отметив, что является «долгожителем» среди действующих глав регионов России. «Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», – подытожил Кадыров.

Напомним, в конце августа Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать возможность поскорее закончить специальную военную операцию на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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