Шенгенская виза есть у миллиона россиян, но въезд в Европу она не гарантирует

В настоящее время примерно у миллиона российских граждан есть действующая шенгенская виза. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

«По состоянию на 1 сентября число действующих виз у российских граждан составляет 963 189», – цитирует Politico слова Хиппер.

Таким образом, опровергнуто заявление главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича о наличии у россиян 12 миллионов действующих шенгенских виз.

Тем временем, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что наличие шенгенской визы не гарантирует гражданам России въезд в Европейский союз.

«То есть наличие визы – это не гарантия, что турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», – отметил Боррель во время своего выступления в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

Как ранее сообщал «Новый День», Евросоюз не будет вводить запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Общеевропейское решение не удалось согласовать, поскольку ряд стран выступают против этой меры. Вместе с тем, ЕС прекратит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Брюссель, Зоя Осколкова

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