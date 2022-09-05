Москва допустила ухудшение отношений с Лондоном после выборов британского премьера

В Кремле не ожидают улучшения отношений с британскими властями после избрания нового премьер-министра Великобритании, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он надеется, что изменения не произойдут в худшую сторону.

«В обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшее представить себе сложно, но, к сожалению, этого исключать нельзя. Не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное», – сказал Песков журналистам.

Ожидается, что 5 сентября станут известны итоги голосования за главу британского правительства, которое состоялось накануне. По данным Daily Mail, Лиз Трасс уже подобрала кандидатов на ключевые посты, и среди них не будет белых мужчин. В планах Трас назначить канцлером Кваси Квартенга, главой МВД – Суэллу Браверман, главой МИД – Джеймс Клеверли.

Действующая глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что первым делом после вступления в должность премьер-министра позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она готова заверить его в поддержке от имени Великобритании.

Москва, Наталья Рязанова

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