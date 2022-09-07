«Посоветуюсь с Эрдоганом»: Путин выступил за ограничение вывоза зерна с Украины

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ заявил, что посоветуется со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом насчет ограничения вывоза зерна с Украины. По его оценке, «продуктовая сделка» по вывозу украинского зерна оказалась обманом. Страны Запада настаивали на заключении этого соглашения под предлогом спасения беднейших стран от голода. Но в итоге зерно получили богатые западные страны, а не бедные государства, констатировал Путин.

Как отметил глава государства, Россия «сделали всё, для того чтобы украинское зерно было вывезено». Но в результате практически все зерно было направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза, подчеркнул Путин.

По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН из 87 кораблей только два вывезли зерно для нуждающихся государств, что составило «60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн». «Это всего три процента, которые направлены в развивающиеся страны», – сказал президент РФ, отметив, что остальное зерно ушло в Европу.

В связи с этим Путин заявил, что «многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы», и сегодня продолжают действовать также. «В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжат обманывать», – подчеркнул он.

По мнению главы государства, такая ситуация может привести к «масштабными проблемам» и «небывалой гуманитарной катастрофе».

«Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему и с президентом Турции господином Эрдоганом, ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна, прежде всего, повторяю, для того, чтобы помочь беднейшим странам», – сказал Путин.

Оценивая итоги «зерновой сделки», президент РФ заявил, что «то, что мы видим, это очередной наглый обман!». «Обман общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, остро нуждающихся в продовольствии. Это просто надувательство! Хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы все и делалось. Просто обманули!», – отметил Путин, добавив, что Запад обманул не только беднейшие страны, но и Россию.

«Нас и беднейшие страны обманули, как в народе говорят, просто кинули», – заключил президент РФ. Касаясь ситуации с вывозом российского зерна в рамках «продуктовой сделки», Путин отметил, что с этим есть проблемы. По его словам, прямых ограничительных мер нет, но под санкции попал фрахт. Это «хитро сделанная» ситуация, полагает Путин.

Напомним, что 22 июля этого года Россия, Украина, ООН и Турция подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России в вывозе украинского зерна. «Продуктовая сделка» подразумевает вывоз украинского зерна из трех черноморских портов – Одессы, Черноморска и Южного. По данным Киева, на конец августа в рамках сделки Украина экспортировала 1 млн тонн агропродукции. Таким образом, как утверждает Украина, многие страны были спасены от голода.

Меж тем МИД России заявил, что направления следования судов с украинским зерном не отвечают ранее заявленной руководством ООН цели помочь голодающим странам Африки и Азии. «Только одно судно в рамках «продуктовой сделки» отправили в Джибути с дальнейшей перевалкой 23 тонн зерна в Эфиопию», – сообщил 26 августа российский МИД, отметив, что остальные суда направлены в европейские страны, Китай, Южную Корею, Египет.

Добавим, накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может не продлить «продуктовую сделку», так как пока не смогла вывезти ни одного судна с сельхозпродукцией и удобрениями согласно подписанным в Стамбуле документов.

Владивосток, Наталья Петрова

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