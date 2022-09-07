МИД России внес в санкционный список военное руководство ЕС

МИД России расширил список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию страны, в качестве ответной меры на антироссийские санкции. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В черный список внесены высшее военное руководство ЕС, высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран-членов Евросоюза, а также представители коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину.

На Смоленской площади обращают внимание на то, что ЕС продолжает политику односторонних ограничений с целью сдержать развитие России, «наказать» ее граждан за поддержку независимого внешнеполитического курса.

В сообщении МИД также говорится, что параллельно по линии ЕС и его отдельных стран-членов идут поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму. Это свидетельствует о том, что в Евросоюзе «сохраняют линию на затягивание конфликта».

Напомним, 5 сентября МИД России ввел персональные санкции в отношении еще 25 граждан США, запретив им въезд на территорию РФ. Под санкции попали актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, а также сенаторы, чиновники, промышленники и лоббисты.

Москва, Наталья Петрова

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