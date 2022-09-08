Россия вышлет сотрудника посольства Румынии

Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в РФ. Официальная нота вручена румынскому поверенному в РФ Константину Ионицэ.

«Временный поверенный в делах Румынии в РФ Константин Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении «persona nоn grata» сотрудника посольства Румынии в Москве», – говорится в сообщении МИД РФ.

Высылка румынского дипломата стала ответной мерой на объявление «persona nоn grata» дипломата посольства России в Бухаресте. В министерстве отметили, что высылка россиянина была «ничем не мотивированным решением» румынской стороны.

Напомним, в мае Россия выслала 10 румынских дипломатов в качестве ответной меры на объявление персонами нон грата десяти сотрудников российской дипмиссии в Бухаресте.

Москва, Наталья Рязанова

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