Берлин перешел «красную черту» – посол России в ФРГ

Германия пересекла «красную черту», начав поставки Украине летального оружия собственного производства. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, «это путь в никуда», который затягивает военный конфликт и увеличивает число погибших.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, – это «красная черта», которую немецкие власти не должны были переступать», – заявил дипломат в интервью «Известиям».

Нечаев подчеркнул, что Берлину следовало учитывать свою моральную и историческую ответственность перед российским народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны. Дипломат добавил, что процесс послевоенного примирения народов России и Германии сейчас «подвергается эрозии», отметив, что нет никаких оснований думать, что агрессивная антироссийская риторика властей Германии изменится.

В числе направленного Германией Киеву вооружений самоходные гаубицы, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня, а также беспилотники. Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт на прошлой неделе заявила, что Германия достигла предела в поставляемом украинской армии оружии из запасов бундесвера. Она подчеркнула, что, несмотря на это, Берлин «не ослабит усилий по поддержке Киева».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок признала, что Германия столкнулась с дефицитов вооружений для собственной армии в связи с отправкой военной помощи Украине. Она заверила, что поддержка киевского режима продолжится, но оружие придется производить специально для Киева.

Москва, Наталья Петрова

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