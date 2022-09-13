Кремль ответил на вопрос о мобилизации в РФ и призвал к аккуратности в критике СВО

В Кремле не рассматривается вопрос полной или частичной мобилизации в стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет, об этом речи не идет», – сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности всеобщей или частичной мобилизации.

Ранее сегодня к «полной мобилизации страны» призвал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на пленарном заседании Госдумы. Накануне за объявление всеобщей мобилизации выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Пресс-атташе Кремля также прокомментировал информацию о критике Министерства обороны РФ в патриотических telegram-каналах на фоне заявления ведомства о «перегруппировке» российских войск из Балаклеи и Изюма Харьковской области на донецкое направление.

Песков заявил, что с критикой спецоперации на Украине следует быть аккуратным. «Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, до тех пор пока они остаются в рамках действующего законодательства – это плюрализм, но грань весьма и весьма тонкая, здесь нужно быть весьма аккуратными», – отметил он.

«С другой стороны настолько чувствительно общественное мнение к тому, что происходит в рамках СВО, понятно, что общественное мнение реагирует весьма эмоционально», – подчеркнул Песков.

Москва, Наталья Петрова

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