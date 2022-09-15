Американские сенаторы хотят в обход Госдепа признать Россию спонсором терроризма

Сенаторы США Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев предложили конгрессу новый законопроект о включении России в список стран-спонсоров терроризма. При этом позиция Госдепартамента, который выступал против инициативы, учитываться не будет.

Как сообщает Politico, новый законопроект позволит обойти государственный департамент и сделать объявление о внесении РФ в перечень государств-спонсоров терроризма в одностороннем порядке. Впрочем, по данным издания, пока эта идея не имеет широкой поддержки в конгрессе.

Стоит отметить, что пополнить список стран-спонсоров терроризма может только Госдеп США и ранее он уже предупредил конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом. Однако сенат принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект.

Тем временем, Белый дом, который также выступал против, готовит новый пакет ограничительных мер. Санкции будут аналогичны тем, которые были бы применены при внесении РФ в список государств-спонсоров терроризма. При этом пока признавать Москву спонсором терроризма США не собираются из-за «непреднамеренных последствий» такого шага, сказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

В частности, внесение России в такой перечень прежде всего негативно бы отразилось на способности российских неправительственных организаций оказывать гуманитарную помощь Украине. Кроме того, это бы плохо повлияло бы на сделки по поставкам зерна. Госдеп намерен использовать «более точечные подходы, за счет которых можно привлечь российскую экономику и российское правительство к ответственности».

В список государств-спонсоров терроризма США включили Сирию, Иран, КНДР и Кубу. В свою очередь Москва пригрозила полностью разорвать отношения с Вашингтоном, если России присвоят этот статус.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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