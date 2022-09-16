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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:32 мск

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Швейцария приостановила упрощенный порядок выдачи виз россиянам

Швейцария полностью отказалась от применения упрощенной процедуры выдачи виз для граждан России. Об этом сообщается в заявлении правительства.

Решение о приостановке упрощенного порядка выдачи виз было принято на заседании федерального совета. «Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура», – говорится в сообщении.

В швейцарском правительстве подчеркнули, что таким образом страна приняла такое же решение, что и Европейский союз, тем самым способствуя проведению единой визовой политики.

Россия и Швейцария договорились об упрощении порядка выдачи виз в 2009 году. В результате подписания соответствующего соглашения в том числе были снижены визовые сборы.

Берн, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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