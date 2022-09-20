Турция не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС

Турция не будет отчитываться перед Евросоюзом за участие в международных саммитах или переговорах. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.

«Европейский Союз постоянно сдерживал нас в течение 52 лет. К сожалению, Евросоюз до сих пор не сделал нас членами своего сообщества за 52 года. И они все еще продолжают это сдерживание. В то время как мы страна НАТО. Несмотря на то, что мы являемся страной НАТО, даже страны НАТО задерживают нас в процессе вступления в ЕС. Мы – страна, входящая в пятерку лидеров НАТО по уровню поддержки, которую оказываем», – сказал глава государства.

Таким образом, Анкара может позволить себе участвовать в различных мероприятиях без оглядки на тех, кто больше полувека не желает признавать Турцию своим компаньоном. «И когда мы ведем подобные переговоры, мы не будем отчитываться перед Европейским Союзом. Мы встречаемся со всеми странами мира. Я встречаюсь с господином Си, я встречаюсь с господином Путиным, я встречаюсь с господином Моди. Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все – часть этого мира», – подчеркнул Эрдоган.

Ранее бывший министр ФРГ по охране окружающей среды и ядерной безопасности Юрген Триттин заявил, что Турция должна нести экономические ограничения за проводимую ею политику сближения с Россией. Новым поводом для возмущения стало заявление Эрдогана о намерении страны стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Белоруссия объявила о намерении вступить в ШОС. Иран подписал меморандум об обязательствах в организации, что станет шагом к членству. Египет и Катар подписали меморандумы о получении статуса партнеров по диалогу с ШОС.

Анкара, Зоя Осколкова

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