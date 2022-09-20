Путин хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине – Эрдоган

Президент России Владимир Путин намерен как можно скорее закончить конфликт на Украине. Такое мнение высказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS после встречи с российским президентом на полях саммита ШОС в Узбекистане. Однако для этого Киев «должен быть в одном понимании» с Москвой, подчеркнул турецкий лидер.

«Самое главное, здесь очень и очень важна российская позиция», – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос, как скоро разрешится украинский кризис.

По словам президент Турции, он встретился с Путиным в Узбекистане, где между лидерами двух стран «состоялись очень обширные дискуссии». Как заявил Эрдоган, президент РФ на самом деле продемонстрировал, что «готов покончить с этим (украинским конфликтом – прим. ред.) как можно скорее». «Это было мое впечатление», – сказал он, отметив, что «то, как сейчас развивается ситуация, – это большая проблема».

Турецкий президент также сообщил о достигнутом соглашении об обмене 200 пленных. «Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед», – полагает он.

Эрдоган при этом заявил, что здесь важно, чтобы Киев достиг понимания с Россией, чтобы кризис разрешился. «Украина должна быть в одном понимании с Россией, и мы должны быть полны решимости остановить эту войну», – приводит слова президента Турции газета Yeni Şafak (цитата по РИА «Новости»).

Эрдоган также заявил, что в случае установления мира на Украине территории, которые были взяты под контроль российской армией, должны быть возвращены Киеву. «Это то, что ожидается. Это то, что нужно», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, должна ли Россия оставить себе Крым, президент Турции сказал, что с 2014 года Анкара просит Путина вернуть полуостров Украине. «Но с тех пор, к сожалению, не было сделано ни одного шага вперед», – добавил Эрдоган.

Турецкий президент вновь заявил, что рассчитывает организовать встречу президентов России и Украины. «Турция, как страна, соблюдающая политику баланса, выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны. Именно поэтому у нас есть настойчивое желание собрать этих лидеров вместе», – сказал он. «Пока нам не удалось этого добиться, но я не теряю надежды», – добавил Эрдоган. По его мнению, нельзя достигнуть результата, «принимая чью-либо сторону». «Мы не можем выступать на чью-либо стороне. Это было бы неправильно. Гибнут не только украинцы, есть жертвы и с российской стороны», – подчеркнул он.

Надо отметить, что на прошлой неделе в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС Владимир Путин заявил, что Россия готова сделать все возможное для быстрого разрешения конфликта на Украине, однако Киев отказывается от переговоров. Президент РФ отметил, что Украина хочет добиться своих целей военным путем.

Москва, Наталья Петрова

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