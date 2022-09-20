Кремль оценил возможность дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Российские власти в настоящее время не видят перспектив политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», – цитирует пресс-секретаря президента России «Интерфакс». Так Песков ответил на вопрос о возможностях дипломатического урегулирования украинского конфликта.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что его российский коллега Владимир Путин хочет как можно скорее закончить конфликт на Украине. Такой вывод турецкий лидер сделал после встречи с президентом РФ на саммите ШОС в Узбекистане.

Однако, как подчеркнул Эрдоган, для этого Киев «должен быть в одном понимании» с Москвой.

Москва, Наталья Петрова

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