Венгрия призвала ЕС отказаться от новых санкций против РФ

Новые антироссийские санкции могут только усугубить энергетический кризис в Европе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он призвал ЕС отказаться от введения новых ограничений в отношении России.

«ЕС следует перестать упоминать восьмой пакет санкций, перестать сигнализировать о мерах, которые приведут только к дальнейшему обострению кризиса энергоснабжения», – цитирует министра «Интерфакс».

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС в сфере энергетики обернулись против Европы. Он назвал страны Европы энергетическими карликами, которые пытаются ограничить энергетического великана.

Аналитики отметили, что Киев требует от Брюсселя введения новых санкций, но Европа занята разрастающимся кризисом.

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»